Нового главврача назначили в Челябинской областной детской больнице

Нового главного врача назначили в Челябинской областной детской клинической больнице. Ее возглавил Сергей Казарин, который раньше уже руководил крупными медицинскими организациями.
Ранее он возглавлял детскую городскую поликлинику Челябинска № 6. А после — областную клиническую больницу Троицка.
— Его профессиональный путь — яркий пример последовательного роста и глубокого понимания системы здравоохранения, — уверены в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
О назначении главного врача сообщили ровно через год после трагичного известия о гибели Галины Киреевой, которая около 15 лет возглавляла ЧОДКБ.