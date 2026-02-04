Ричмонд
Нового главврача назначили в Челябинской областной детской больнице

Сергей Казарин назначен главным врачом Челябинской областной детской больницы.

Источник: пресс-служба Минздрава Челябинской области, Валерий Звонарев

Нового главного врача назначили в Челябинской областной детской клинической больнице. Ее возглавил Сергей Казарин, который раньше уже руководил крупными медицинскими организациями.

Ранее он возглавлял детскую городскую поликлинику Челябинска № 6. А после — областную клиническую больницу Троицка.

— Его профессиональный путь — яркий пример последовательного роста и глубокого понимания системы здравоохранения, — уверены в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

О назначении главного врача сообщили ровно через год после трагичного известия о гибели Галины Киреевой, которая около 15 лет возглавляла ЧОДКБ.