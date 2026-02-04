Ричмонд
Беременная женщина потеряла ребенка, выпив популярный напиток: он есть в холодильнике у каждого

People: в США новорожденный ребенок умер из-за того, что его мать пила молоко.

Источник: Комсомольская правда

Беременная женщина из США потеряла ребенка. Причиной смерти ребенка стало молоко, которое выпила его мать. Новорождённый умер от листериоза. Департамент здравоохранения Нью-Мексико предупредил об опасности употребления сырых молочных продуктов. Об этом пишет издание People.

В ведомстве предполагают, что источником инфекции у новорожденного стало непастеризованное молоко, употребляемое матерью во время беременности. Личность ребенка и матери не установлена.

По данным клиники Мэйо, листериоз — это заболевание, вызываемое бактериями, которые могут передаваться через различные продукты питания.

Симптомы инфекции у новорождённого из-за этого заболевания могут выражаться в следующем: снижение интереса к кормлению, упадок сил, раздражительность, рвота, затруднённое дыхание. Не известно, какие симптомы были у этого малыша. Но медики постараются восстановить полную картину инцидента. Однако уже сейчас известно, что беременным женщинам лучше избегать употребление в пищу сырую рыбу и непастеризованное молоко.

Ранее KP.RU сообщил, что семимесячного малыша оставили спать в автолюльке. Однако на утро его нашли мертвым. Следователи разбираются в подробностях случившегося.

