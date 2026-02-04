Беременная женщина потеряла ребенка, выпив популярный напиток: он есть в холодильнике у каждого

Симптомы инфекции у новорождённого из-за этого заболевания могут выражаться в следующем: снижение интереса к кормлению, упадок сил, раздражительность, рвота, затруднённое дыхание. Не известно, какие симптомы были у этого малыша. Но медики постараются восстановить полную картину инцидента. Однако уже сейчас известно, что беременным женщинам лучше избегать употребление в пищу сырую рыбу и непастеризованное молоко.