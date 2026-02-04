Брат короля Британии Эндрю скрылся из Виндзорского замка: переехать пришлось из-за скандала

Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, который лишился титулов принца и герцога Йоркского, окончательно съехал из резиденции Royal Lodge в Виндзорском замке. Об этом сообщает BBC.
Как отмечают журналисты, теперь «паршивая овца» британской королевской семьи будет жить на территории королевского поместья Сандрингем.
Переехать бывшему принцу пришлось из-за скандала вокруг связей с финансистом Джеффри Эпштейном. Представитель королевской семьи фигурирует и в скандальных файлах Эпштейна, и в делах против миллионера.
На этом фоне сообщалось, что Эндрю Маунтбаттен-Виндзору грозит новое судебное разбирательство на фоне публикации очередных материалов по делу Джеффри Эпштейна. Поводом стала жалоба одной из женщин. Та заявила, что Эпштейн привез ее в Великобританию для сексуальных целей, после чего она якобы оказалась в Букингемском дворце.
В октябре прошлого года брат короля Великобритании Карла III, отказался от титула герцога Йоркского и присвоенных ему наград из-за связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.