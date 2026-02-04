Рабочие спилили вековую ель в Новосибирске для строительства ТЦ

При этом активисты и жители района усомнились в законности спила именно старовозрастных деревьев и организовали сбор подписей под обращением в природоохранную прокуратуру и другие контролирующие органы с требованием тщательно разобраться в ситуации, проверить законность выданного разрешения и компенсировать ущерб, нанесённый зелёному фонду района.