Рабочие спилили вековую ель в Новосибирске для строительства ТЦ

В Калининском районе Новосибирска на улице Объединения рабочие спилили вековую ель и ещё несколько деревьев на земельном участке, отведённом под строительство нового торгового центра. Об этом сообщили в telegram-канале «АСТ-54» местные жители, возмущённые уничтожением зелёных насаждений. Администрация Калининского района в ответ на запросы подтвердила факт вырубки.
«Администрация Калининского района, в свою очередь, сообщила, что у подрядчика было разрешение на демонтаж деревьев», — отмечается в сообщении.
При этом активисты и жители района усомнились в законности спила именно старовозрастных деревьев и организовали сбор подписей под обращением в природоохранную прокуратуру и другие контролирующие органы с требованием тщательно разобраться в ситуации, проверить законность выданного разрешения и компенсировать ущерб, нанесённый зелёному фонду района.