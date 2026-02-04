Казахстанцу посоветовали авто за 15 млн вместо Deepal S07

Итог дискуссии прост: если покупатель готов к экспериментам, планирует откатать на машине 3 года, а потом «скинуть за копейки», Deepal может быть интересным вариантом. Но если важна стабильность, стоит присмотреться к более традиционным моделям с прозрачной историей и высокой ликвидностью.