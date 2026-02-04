Ричмонд
Казахстанцу посоветовали авто за 15 млн вместо Deepal S07

Покупка автомобиля в Казахстане за 15 млн тенге — это всегда дилемма: поддаться магии футуристичного дизайна из КНР или довериться проверенной временем классике. Новая ветка в Threads от Абылая Байболова превратилась в настоящий «баттл» мнений. Обсуждение покупки нового Deepal S07 Ultra вскрыло основные страхи и надежды местных автолюбителей.

Источник: Курсив

«Китаец» против здравого смысла.

Сторонники «Дипала» делают упор на эмоции и технологии. Кроссовер действительно выглядит «на миллион», предлагая панорамную крышу, кресла с нулевой гравитацией и динамику, от которой «страшно нажимать на педаль газа». Однако скептики бьют по больному — ликвидности и ресурсу.

«Китайцы модные сейчас, но надежность с годами ценится больше», — пишет один из пользователей.

Основные опасения связаны с техническими нюансами Deepal S07:

Редукторы: в Сети уже гуляют видео от сервисов, специализирующихся на ремонте этой модели. Салон: владельцы жалуются на нежное покрытие оранжевого интерьера, которое начинает «облазить» уже через полгода. Вторичный рынок: многие уверены, что через три года цена на «Дипал» рухнет вдвое.

Что взять за 15 млн тенге.

Комментаторы разделились на несколько лагерей. Фанаты корейского автопрома голосуют за Kia Sportage и Hyundai Tucson из салона, аргументируя выбор понятным сервисом. Любители японского качества рекомендуют Toyota Camry 70 и даже Highlander.

"Даже в мертвом виде потом продашь их за деньги, — пишет сторонник покупки Toyota и Kia.

Тем, кто хочет «погонять», предложили присмотреться к более крупным моторам, пока позволяет возраст и бюджет. А самые практичные участники обсуждения и вовсе призвали не тратить все на железо:

«Купи три Кобальта или просто хату и все», — советует один из пользователей.

Вердикт автолюбителей.

Итог дискуссии прост: если покупатель готов к экспериментам, планирует откатать на машине 3 года, а потом «скинуть за копейки», Deepal может быть интересным вариантом. Но если важна стабильность, стоит присмотреться к более традиционным моделям с прозрачной историей и высокой ликвидностью.

Ранее владелец гибрида Deepal S07 поделился честным отзывом после 4 тыс. км пробега в зимних условиях.

Также Курсив Авто рассказывал о дискуссии в Threads, где казахстанцы обсуждали выбор между Chevrolet Malibu и Hyundai Elantra.