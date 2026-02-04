ФСБ сорвала попытку теракта в колонии на Кубани

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленник, уже отбывающий наказание в исправительном учреждении Краснодарского края, намеревался совершить убийство персонала колонии. Благодаря своевременным оперативно-разыскным мероприятиям, преступные замыслы осужденного были раскрыты ещё на стадии подготовки, что позволило избежать человеческих жертв.
Ранее сотрудники ФСБ задержали иностранца, который планировал диверсию на энергетическом объекте в Московской области. Он действовал по указке запрещённой в РФ украинской террористической организации.
