ФСБ сорвала попытку теракта в колонии на Кубани

Силовикам удалось сорвать планы заключённого, готовившего нападение на сотрудников ФСИН в одной из кубанских колоний. Как сообщили представители Центра общественных связей ФСБ, в ходе совместной операции со спецслужбами тюремного ведомства был сорван теракт, который планировал 44-летний выходец из Центральной Азии.