Ричмонд
+2°
облачно, небольшой снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ сорвала попытку теракта в колонии на Кубани

Силовикам удалось сорвать планы заключённого, готовившего нападение на сотрудников ФСИН в одной из кубанских колоний. Как сообщили представители Центра общественных связей ФСБ, в ходе совместной операции со спецслужбами тюремного ведомства был сорван теракт, который планировал 44-летний выходец из Центральной Азии.

Источник: Life.ru

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленник, уже отбывающий наказание в исправительном учреждении Краснодарского края, намеревался совершить убийство персонала колонии. Благодаря своевременным оперативно-разыскным мероприятиям, преступные замыслы осужденного были раскрыты ещё на стадии подготовки, что позволило избежать человеческих жертв.

Ранее сотрудники ФСБ задержали иностранца, который планировал диверсию на энергетическом объекте в Московской области. Он действовал по указке запрещённой в РФ украинской террористической организации.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.