Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирск модернизирует ливнёвку для защиты жилых районов

В мэрии отмечают, что выполненные работы позволили устранить проблемные зоны и создать основу для дальнейшего развития застроенных территорий.

Источник: Freepik

В Новосибирске продолжается модернизация ливневой канализации как в рамках долгосрочной программы, так и для решения неотложных задач в 2025 году. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Крупнейшим проектом стало строительство коллектора на улице Порт-Артурской до очистных сооружений. Трубопровод диаметром 900 мм и длиной 584 метра обеспечит водоотведение для жилых массивов «Чистая Слобода» и «Ереснинский» и повысит надежность ливневой системы.

Работы также проведены в других районах города. В Железнодорожном районе построили участок ливнёвки у дома № 15 на улице Владимировской, в Калининском — проложили трубопровод на пересечении улиц Тюленина и Курчатова и реконструировали канализационную камеру.

Отдельное внимание уделили предотвращению подтоплений. Новые участки ливневой канализации появились на улице Кропоткина от ГСК «Сигнал», проведена реконструкция коллектора на улице Столетова и построен участок сети на улице Зорге.

В мэрии отмечают, что выполненные работы позволили устранить проблемные зоны и создать основу для дальнейшего развития застроенных территорий. Модернизация ливневой канализации остается одним из приоритетов городской власти.