Новосибирск модернизирует ливнёвку для защиты жилых районов

В Новосибирске продолжается модернизация ливневой канализации как в рамках долгосрочной программы, так и для решения неотложных задач в 2025 году. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
Крупнейшим проектом стало строительство коллектора на улице Порт-Артурской до очистных сооружений. Трубопровод диаметром 900 мм и длиной 584 метра обеспечит водоотведение для жилых массивов «Чистая Слобода» и «Ереснинский» и повысит надежность ливневой системы.
Работы также проведены в других районах города. В Железнодорожном районе построили участок ливнёвки у дома № 15 на улице Владимировской, в Калининском — проложили трубопровод на пересечении улиц Тюленина и Курчатова и реконструировали канализационную камеру.
Отдельное внимание уделили предотвращению подтоплений. Новые участки ливневой канализации появились на улице Кропоткина от ГСК «Сигнал», проведена реконструкция коллектора на улице Столетова и построен участок сети на улице Зорге.
В мэрии отмечают, что выполненные работы позволили устранить проблемные зоны и создать основу для дальнейшего развития застроенных территорий. Модернизация ливневой канализации остается одним из приоритетов городской власти.