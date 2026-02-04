Капитаны сборных Казахстана и Монако высказались перед битвой в Кубке Дэвиса

«Специально приехали в Астану пораньше, чтобы акклиматизироваться и “прибиться” к кортам. У хозяев достаточно опытные ребята. Если мы здесь, то, конечно же, приехали играть на победу, мои игроки знают, что делать, очень хорошо знаем всех игроков казахстанской сборной, поэтому будем настраиваться на самые высокие результаты, чтобы пройти на следующую стадию командного чемпионата мира». Капитан сборной Монако Гийом Куйяр.