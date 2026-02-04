На имущество бывшего главы УФСИН Омской области наложили арест

Напомним, что задержали Константина Книса в апреле прошлого года. В апреле 2025 года следователь второго отдела СУ СК России по Омской области обратилась в Куйбышевский районный суд с ходатайством о взятии Книса под стражу. Суд отклонил прошение следователей и выбрал домашний арест как меру пресечения по ходатайству адвоката. После этого стало известно о взятке в виде металлического забора. После открытия нового уголовного дела следователи вновь обратились в суд с ходатайством о заключении Книса под стражу, но суд снова отказал.