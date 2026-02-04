На имущество бывшего главы УФСИН Омской области наложили арест

Обвинение против экс-руководителя УФСИН России Константина Книса по Омской области утверждено прокуратурой региона. Чиновника подозревают в получении крупной взятки и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжёлые последствия. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.
Расследование установило, что в течение четырёх лет с 2019 по 2023 год обвиняемый систематически использовал своё положение в корыстных целях. Одним из эпизодов стало назначение своего приятеля водителем с зарплатой за счёт бюджета ведомства, хотя тот выполнял исключительно частные поручения шефа, управляя служебным катером и организуя прогулки по Иртышу для высокопоставленного чиновника и его друзей.
Затраты на содержание плавсредства покрывались средствами следственного изолятора, а сам автомобиль оказался фиктивным местом занятости. Из-за указанных нарушений бюджет организации понёс убытки примерно на сумму 2,5 миллиона рублей.
Помимо прочего, обвиняемый распорядился вывезти из ведомственной гостиницы дорогостоящий бильярдный стол, оценённый в полмиллиона рублей, и установить его у себя дома.
Отдельно рассматривается эпизод, связанный с принятием незаконного вознаграждения. Один из подчинённых руководителей исправительных учреждений изготовил силами осуждённых и установил металлический забор возле дома обвиняемого, стоимость которого составила 710 000 рублей. Взятка оказалась платой за оказанное покровительство начальнику колонии.
Обвиняемый отрицает предъявленные обвинения и отказывается компенсировать нанесённый ущерб. Суд санкционировал арест имущества фигуранта уголовного дела на общую сумму свыше 39 миллионов рублей.
Следствие завершилось передачей материалов в Первомайский районный суд Омска для судебного разбирательства.
Что касается самого главы колонии, передавшего взятку руководителю регионального подразделения ФСИН, уголовное производство в отношении него закрыто ввиду полного признания вины и сотрудничества со следствием.
Напомним, что задержали Константина Книса в апреле прошлого года. В апреле 2025 года следователь второго отдела СУ СК России по Омской области обратилась в Куйбышевский районный суд с ходатайством о взятии Книса под стражу. Суд отклонил прошение следователей и выбрал домашний арест как меру пресечения по ходатайству адвоката. После этого стало известно о взятке в виде металлического забора. После открытия нового уголовного дела следователи вновь обратились в суд с ходатайством о заключении Книса под стражу, но суд снова отказал.
Константина Книса назначили заместителем руководителя УФСИН России по Северо-Западному федеральному округу в 2009 году. В 2016 году он стал главой УФСИН по Тверской области, а в 2019-м — УФСИН по Омской области. В декабре 2023 года Книс покинул пост в УФСИН и в феврале 2024-го стал директором департамента общественной безопасности мэрии Омска. В мае прошлого года стало известно, что он покинул пост в администрации города.