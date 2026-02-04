Ричмонд
В Новосибирске двух мигрантов задержали за вымогательство 300 тысяч с угрозой жизни

Оперативники ГУ МВД и УМВД Новосибирска совместно с Росгвардией задержали двух мужчин без гражданства РФ, подозреваемых в вымогательстве 300 тыс. рублей у местного жителя.

Источник: Сиб.фм

Как сообщили в МВД, по оперативной информации был установлен 33-летний иностранный гражданин, требовавший у потерпевшего крупную сумму денег. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, жертва обратилась в правоохранительные органы.

Злоумышленник был задержан во время передачи денежных средств при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Вместе с ним находился 32-летний знакомый, также без гражданства РФ. Оба доставлены в отдел полиции.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второму фигуранту составлен административный протокол за нарушение миграционного законодательства, готовятся документы для выдворения из страны.