Хабаровские онкологи в Кремле получили высшие награды на премии «Будем жить!»

В Государственном Кремлёвском Дворце состоялась торжественная церемония награждения лауреатов X Всероссийской премии «Будем жить!». Премия отмечает особый вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями и значимую помощь пациентам, что соответствуют целям президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«По итогам всероссийского голосования лауреатами премии стали пять наших земляков», — говорится в сообщении.
Лучшим детским онкологом в номинации «Волшебники в белых халатах» признана Оксана Олещук, врач-онколог Детской краевой больницы имени А. К. Пиотровича. Звание лучшей медицинской сестры получила Анна Овчинникова, старшая медицинская сестра отделения онкогематологии. В номинации «Лучший волонтер» победу одержала Ольга Морокова. Награды «Материнское сердце» удостоилась Анастасия Костомарова, а звание лучшего психолога — Наталья Ивановна Понукарина.
«15 лет работаю в детской онкогематологии, горжусь, что меня выбрали родители маленьких пациентов, и мой труд медсестры высоко оценили. Награждение принесло мне подтверждение, что я выбрала правильный путь и не хочу ничего менять в своей жизни», — поделилась старшая медсестра отделения онкогематологии детской больницы имени А. К. Пиотровича Анна Овчинникова.
Все лауреаты получили памятные дипломы и статуэтки. Премия «Будем жить!» — это символ веры, надежды и борьбы с тяжелой болезнью.
«Выражаю огромную благодарность родителям и пациентам. Эта общая победа придаёт нам силы, уверенность и вдохновляет на достижение новых высот в лечении. Также хочу сказать большое спасибо своей семье: мужу и детям, без их любви, терпения и поддержки я бы не справилась», — сказала врач-онколог больницы имени А. К. Пиотровича Оксана Олещук.
Отметим, что ежегодно в краевой детской клинической больнице имени А. К. Пиотровича (ДККБ) получают медицинскую консультативную помощь более 100 тысяч детей от 0 до 18 лет из Хабаровского края и других регионов ДФО. За последние три года число пролеченных пациентов в ДККБ возросло на 14%. В 2025 году врачи больницы сохранили жизнь и здоровье около 12 000 детям. В стенах отделения онкологии и гематологии специалисты ежедневно ведут титаническую работу против тяжелых недугов — лейкозов, лимфом и различных опухолей.
В прошлом году по субсидии федерального правительства проведена замена аппарата спирального компьютерного томографа, введен в эксплуатацию новый рентген-аппарат. Введение нового современного оборудования продолжится и в 2026 году, чтобы обеспечивать полный цикл обследования детей в стенах больницы без необходимости выезда в другие регионы.