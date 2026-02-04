Хабаровские онкологи в Кремле получили высшие награды на премии «Будем жить!»

Отметим, что ежегодно в краевой детской клинической больнице имени А. К. Пиотровича (ДККБ) получают медицинскую консультативную помощь более 100 тысяч детей от 0 до 18 лет из Хабаровского края и других регионов ДФО. За последние три года число пролеченных пациентов в ДККБ возросло на 14%. В 2025 году врачи больницы сохранили жизнь и здоровье около 12 000 детям. В стенах отделения онкологии и гематологии специалисты ежедневно ведут титаническую работу против тяжелых недугов — лейкозов, лимфом и различных опухолей.