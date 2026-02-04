Мошенники начали предлагать россиянам помощь в списании долгов

Мошенники начали рассылать сообщения о «государственной программе» списания долгов через многофункциональные центры (МФЦ). Злоумышленники заманивают жертв на поддельные сайты, где под предлогом оценки шансов на списание долгов просят пройти тест. Для получения результата от человека требуют ввести код из SMS, пришедшего на его телефон.
В управлении по кибербезопасности МВД объяснили, что подобных государственных программ не существует в принципе. Любые предложения об автоматическом списании долгов через тесты или онлайн-заявки являются стопроцентным мошенничеством.
Ранее россиян уже предупреждали о схожей схеме в мессенджерах. Преступники создают фальшивые чаты жильцов многоквартирных домов. Под видом старших по подъезду или представителей управляющих компаний они рассылают уведомления и выманивают личные данные под предлогом перерасчета коммунальных платежей, оформления пропусков или получения льгот.
Юлия Ситникова.