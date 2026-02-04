Мошенники начали предлагать россиянам помощь в списании долгов

Мошенники начали рассылать сообщения о «государственной программе» списания долгов через многофункциональные центры (МФЦ). Злоумышленники заманивают жертв на поддельные сайты, где под предлогом оценки шансов на списание долгов просят пройти тест. Для получения результата от человека требуют ввести код из SMS, пришедшего на его телефон.