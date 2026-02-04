Ричмонд
Как отличить регистратора от мошенника: в Комитете по статистике объяснили правила второго этапа переписи

Vaib.uz (новости Узбекистана. 4 февраля). Ранее мы сообщали, что с сегодняшнего дня, 4 февраля, и до 28 февраля в Узбекистане проходит второй этап переписи населения. В этот период регистраторы — представители махаллей — будут обходить домохозяйства и вносить данные в электронную систему с использованием планшетных устройств.

Источник: Vaib.Uz

На фоне старта второго этапа в социальных сетях начали появляться опасения, что ситуацией могут воспользоваться мошенники, которые под видом переписчиков попытаются получить доступ к персональным данным граждан. В связи с этим Комитет по статистике разъяснил, как отличить настоящего регистратора от злоумышленника.

В ведомстве подчёркивают: если вы не знаете человека, пришедшего к вам домой, или у вас возникли сомнения в его личности, необходимо потребовать предъявить служебный бейдж. На бейдже размещён QR-код, с помощью которого можно проверить информацию о регистраторе — все данные внесены в единую базу. Кроме того, граждане могут позвонить в действующий колл-центр по короткому номеру 1851 и уточнить сведения о сотруднике.

В Комитете также отметили, что в отдельных случаях регистраторы могут посещать домохозяйства граждан, которые уже прошли онлайн-регистрацию и получили соответствующий сертификат. Как правило, это связано с тем, что в онлайн-анкете были допущены ошибки либо указаны неполные данные.

Ещё один важный момент касается повторных проверок. В соответствии с рекомендациями международных организаций после завершения основного этапа переписи проводится дополнительная проверка для оценки точности и качества собранных данных. В рамках этой процедуры специалисты повторно посещают случайно отобранные домохозяйства. Обычно такие проверки охватывают 10−15 процентов всех прошедших перепись, что является общепринятой международной практикой.

Для обеспечения прозрачности и упорядоченности процесса действия регистраторов отслеживаются с помощью GPS. Если данные будут внесены с ошибками или неточностями, либо если регистратор заполнит анкету без фактического посещения домохозяйства или с нарушением установленных правил, такая информация не будет принята системой. В этом случае на планшет регистратора автоматически поступит предупреждение.

В Комитете по статистике призывают граждан не отказываться от участия в переписи, поскольку её результаты имеют ключевое значение для планирования социально-экономического развития страны.