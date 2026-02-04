Как отличить регистратора от мошенника: в Комитете по статистике объяснили правила второго этапа переписи

В ведомстве подчёркивают: если вы не знаете человека, пришедшего к вам домой, или у вас возникли сомнения в его личности, необходимо потребовать предъявить служебный бейдж. На бейдже размещён QR-код, с помощью которого можно проверить информацию о регистраторе — все данные внесены в единую базу. Кроме того, граждане могут позвонить в действующий колл-центр по короткому номеру 1851 и уточнить сведения о сотруднике.