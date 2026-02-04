Овчинский: в Раменках началось строительство делового центра в форме паруса

Автопарковка на четырех подземных уровнях будет доступна с первого этажа, а сам бизнес-центр будет состоять из 15 этажей. Вокруг здания запланировано благоустройство территории с зоной для отдыха и круговой зоной высадки пассажиров у главного входа.