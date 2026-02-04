Овчинский: в Раменках началось строительство делового центра в форме паруса

В Раменках на улице Лобачевского стартовало строительство нового офисного центра площадью почти 23 тысячи квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Здание будет расположено по адресу: улица Лобачевского, земельный участок 114Б, в непосредственной близости от станций метро «Мичуринский проспект» и «Аминьевская», а также выезда на Южную рокаду.
«Город уделяет повышенное внимание сбалансированной застройке: рядом с новым жильем появляются места приложения труда. Бизнес-центр площадью свыше 22,8 тысячи квадратных метров станет частью деловой инфраструктуры района Раменки. В нем будет около 11 тысяч квадратных метров офисов, они расположатся со второго по 10-й этажи здания», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
На первом этаже разместятся лобби с двусветными пространствами, кафе с отдельным входом и холл с семью лифтами. На 11-м этаже будут технические помещения и терраса для отдыха площадью около 470 квадратных метров.
Раменки — активно развивающийся район, где полностью завершена реализация программы реновации. Всего в Западном административном округе в программу вошли 548 домов. Новые комфортные квартиры получат около 104 тысяч москвичей.
Автопарковка на четырех подземных уровнях будет доступна с первого этажа, а сам бизнес-центр будет состоять из 15 этажей. Вокруг здания запланировано благоустройство территории с зоной для отдыха и круговой зоной высадки пассажиров у главного входа.
С южной стороны офисный центр будет соседствовать с благоустроенным парком «Событие». Вдоль фасада по улице Василия Ланового создадут аллею с озеленением, где высадят деревья и кустарники.
Архитектурное решение здания с треугольной формой и скругленными углами будет напоминать парус, а его фасад украсят алюминиевые кассеты сложной формы. Для отделки планируется использовать крупноформатное остекление. Разработчиком проекта является компания ДОНСТРОЙ.
Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила о планах строительства многофункционального бизнес-центра «Адмирал» площадью около 97 тысяч квадратных метров на территории бывшей промзоны «Южный порт», который станет новой архитектурной доминантой района.