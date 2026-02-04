Школьные каникулы в Иркутской области начнутся 28 марта

Школьники Иркутской области уйдут отдыхать весной 2026 года в период с 28 марта по 5 апреля. Об этом КП-Иркутск стало известно из распоряжения Министерства просвещения РФ.
— А младшеклассников ждут дополнительные каникулы — с 21 февраля по 1 марта. Это позволит первоклассников адаптироваться к учебе, — уточняется в документе.
Самые желанные каникулы для всех школьников наступят 27 мая 2026 года и продлятся до самого конца лета, 31 августа. Эти три месяца предоставит им возможность посвятить время летним оздоровительным программам, поездкам к морю, отдыху на даче или другим занятиям.
