За месяц до старта Олимпиады состояние здоровья Петросян резко ухудшилось

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что за месяц до старта Олимпийских игр 2026 года в Италии физическое состояние ее ученицы Аделии Петросян значительно ухудшилось.
По ее словам, спортсменка демонстрировала отличную форму в первые дни января, удачно выполняла сложные элементы и собирала контент из трех ультра-си, однако уже 5 января на утренней тренировке почувствовала сильные боли. Тутберидзе отметила, что Петросян жаловалась на скованность движений и невозможность нормально тренироваться.
Тренер подчеркнула, что после травмы, полученной в межсезонье, фигуристка успела восстановиться и подготовиться к отборочному турниру на Олимпиаду. На квалификационных соревнованиях Петросян выиграла турнир, хотя в программах она не исполняла элементы ультра-си, которыми владела ранее. Тутберидзе объяснила, что для Аделии было важно постепенно наращивать нагрузку и переставить сложные элементы местами, чтобы облегчить выполнение программы.
Она также отметила, что ухудшение состояния спортсменки стало неожиданностью, поскольку до этого тренировки проходили успешно и фигуристка чувствовала себя уверенно. Тутберидзе подчеркнула, что в данный момент команда ищет способы помочь Петросян справиться с физическими ограничениями и сохранить форму до старта Олимпийских игр, передает РИА Новости.
В ближайшие недели внимание мировой спортивной аудитории будет приковано к событиям в Италии. В нескольких городах страны пройдут главные соревнования этой зимы. Все ключевые детали о зимних Олимпийских играх — в материале «Вечерней Москвы».