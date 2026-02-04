За месяц до старта Олимпиады состояние здоровья Петросян резко ухудшилось

Тренер подчеркнула, что после травмы, полученной в межсезонье, фигуристка успела восстановиться и подготовиться к отборочному турниру на Олимпиаду. На квалификационных соревнованиях Петросян выиграла турнир, хотя в программах она не исполняла элементы ультра-си, которыми владела ранее. Тутберидзе объяснила, что для Аделии было важно постепенно наращивать нагрузку и переставить сложные элементы местами, чтобы облегчить выполнение программы.