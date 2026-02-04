Число погибших в результате оползня в Индонезии выросло до 85

Ранее KP.RU сообщил, что в результате оползня погибли 10 человек, продолжаются поиски 89 пропавших. Люди, вероятно, погребены под грязевыми массами и обломками. Из-за риска новых обрушений эвакуированы жители в радиусе 100 метров. Эти данные распространились спустя пару часов после случившегося. Затем число погибших в результате происшествия кратно выросло.