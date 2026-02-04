Число погибших в результате оползня в Индонезии выросло до 85

Число погибших при оползне в Индонезии, округ Западный Бандунг, возросло до 85. Поисково-спасательные работы идут 12 дней. Об этом пишет ряд местных СМИ.
Власти извлекли из-под завалов тела, число погибших достигло 85, сообщает Kompas TV. Поиски продолжаются, официальные лица молчат. В Бандунге 10 человек пропали без вести, 70 погибли.
Напомним, 24 января оползень в округе Западный Бандунг разрушил десятки домов в деревне, ведутся поисково-спасательные работы.
Ранее KP.RU сообщил, что в результате оползня погибли 10 человек, продолжаются поиски 89 пропавших. Люди, вероятно, погребены под грязевыми массами и обломками. Из-за риска новых обрушений эвакуированы жители в радиусе 100 метров. Эти данные распространились спустя пару часов после случившегося. Затем число погибших в результате происшествия кратно выросло.