Создана новая молекула для комбинированной терапии рака

«Ученые РТУ МИРЭА совместно со специалистами Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена (входит в НМИЦ радиологии Минздрава России) создали препараты, объединяющие возможности химиотерапии и фотодинамической терапии. Гибридные молекулы в их основе продемонстрировали высокую эффективность в отношении опухолевых клеток, устойчивых к классическим препаратам платины, в том числе цисплатину», — сообщили ТАСС в пресс-службе университета.