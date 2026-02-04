Омская прокуратура запускает горячую линию по борьбе с буллингом

На звонки жителей регина ответят специалисты отдела по делам несовершеннолетних и молодежи облпрокуратуры. Марина Миселева будет консультировать по номеру 35−75−15, Анна Аксенова по номеру 35−73−06. Заявители смогут сообщить о конкретных фактах буллинга или бездействии должностных лиц.