Омская прокуратура запускает горячую линию по борьбе с буллингом

6 февраля с 9:00 до 13:00 омская прокуратура организует консультации по вопросам психического и физического давления на детей в образовательных учреждениях. По номеру горячей линии омичи 31−53−18 зададут вопросы старшему помощнику прокурора города Надежде Заровчатской.
На звонки жителей регина ответят специалисты отдела по делам несовершеннолетних и молодежи облпрокуратуры. Марина Миселева будет консультировать по номеру 35−75−15, Анна Аксенова по номеру 35−73−06. Заявители смогут сообщить о конкретных фактах буллинга или бездействии должностных лиц.
По каждому обращению надзорное ведомство организует проверку. В случае наличия оснований примет меры реагирования для защиты прав детей.
