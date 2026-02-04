Морозы до −31 градуса ожидаются в Ростовской области в феврале

В ночь на 5 февраля на Дону ожидается от −18 до −23, при прояснениях будет до −28, по северу и востоку региона — до −32. Завтра днем прогнозируют в среднем от −12 до −17, по югу до −7. В Ростове-на-Дону — ночью — от −23 до −25, днем — от −12 до −14. Примерно таккая же погода будет и 6 февраля.