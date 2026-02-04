В Тулунском районе водитель в седьмой раз попался на пьяном управлении

Водитель из Тулунского района в седьмой раз попался пьяным за рулем автомобиля! Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, полицейские обратили внимание на «ВАЗ 2106» во время патрулирования одной из улиц.
— Автомобилист, заметив служебную машину, рванул с места и попытался скрыться. На требования об остановке никак не реагировал. После непродолжительной погони машина частично съехала с дороги в кювет, водителя отправили на процедуру освидетельствования, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Оказалось, что он был подшофе. По время проверки документов выяснилось, что нарушитель уже не раз привлекался к ответственности. Начиная с 2010 года, его семь раз лишали прав общим сроком на девять лет. По сей день он их так и не восстановил. Полицейские вновь составили административные материалы. Суд отправил водителя под арест на 10 суток.
