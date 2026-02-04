В Тулунском районе водитель в седьмой раз попался на пьяном управлении

Оказалось, что он был подшофе. По время проверки документов выяснилось, что нарушитель уже не раз привлекался к ответственности. Начиная с 2010 года, его семь раз лишали прав общим сроком на девять лет. По сей день он их так и не восстановил. Полицейские вновь составили административные материалы. Суд отправил водителя под арест на 10 суток.