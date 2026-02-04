Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тулунском районе водитель в седьмой раз попался на пьяном управлении

Суд отправил нарушителя под арест на 10 суток.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Водитель из Тулунского района в седьмой раз попался пьяным за рулем автомобиля! Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, полицейские обратили внимание на «ВАЗ 2106» во время патрулирования одной из улиц.

— Автомобилист, заметив служебную машину, рванул с места и попытался скрыться. На требования об остановке никак не реагировал. После непродолжительной погони машина частично съехала с дороги в кювет, водителя отправили на процедуру освидетельствования, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что он был подшофе. По время проверки документов выяснилось, что нарушитель уже не раз привлекался к ответственности. Начиная с 2010 года, его семь раз лишали прав общим сроком на девять лет. По сей день он их так и не восстановил. Полицейские вновь составили административные материалы. Суд отправил водителя под арест на 10 суток.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 64-летний водитель умер за рулем авто в Иркутске. Утром 4 февраля мужчине резко стало плохо прямо во время движения по улице Лермонтова. Он потерял сознание и контроль над управлением.