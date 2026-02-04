Собянин рассказал о развитии ядерной медицины в Москве

Также Собянин поздравил врачей-онкологов с Всемирным днем борьбы против рака. «Сегодня, 4 февраля, отмечают свой праздник врачи-онкологи. Представители профессии, которая требует высочайшей квалификации, стойкости и настоящей человечности. Московская команда онкологов — это тысяча врачей, объединенных общей целью: дать каждому шанс на выздоровление. Каждый спасенный пациент, каждая продленная жизнь — это ваша личная победа. Спасибо вам за труд на благо москвичей!» — написал Собянин.