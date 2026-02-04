Ричмонд
Собянин рассказал о развитии ядерной медицины в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о развитии ядерной медицины в столице.

Источник: РИА "Новости"

«Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из ключевых направлений программы развития столичного здравоохранения. На первом месте здесь — повышение точности и скорости диагностики, а также внедрение персонализированных методов лечения, учитывающих особенности течения заболевания у каждого конкретного пациента. Существенный вклад в решение этих задач вносит ядерная медицина — область, которая меняет подход к диагностике и персонализированному лечению самых сложных заболеваний», — написал Собянин.

По его словам, благодаря развитию инфраструктуры и обновлению парка оборудования количество исследований за последние годы значительно выросло. Ключевую роль в этом сыграл комплекс современной техники, который включает: аппараты ПЭТ-КТ, комбинированные системы ОФЭКТ/КТ, рентгенотерапевтические аппараты, линейные ускорители.

Собянин уточнил, что уже в настоящее время технологии ядерной медицины представлены в семи городских стационарах: ММКЦ «Коммунарка», МКНЦ имени Логинова, ГКБ имени Юдина, НИИ СП имени Склифосовского, госпитале для ветеранов войн № 3, ГКБ имени Ерамишанцева и детской городской клинической больнице имени Филатова.

«За 2025 год высокоточную радиоизотопную диагностику прошли более 32 тыс. пациентов, в том числе более 4 тыс. детей — проведено свыше 41 тыс. исследований. В 1,8 раза больше, чем в 2021 году», — отметил мэр.

Также Собянин поздравил врачей-онкологов с Всемирным днем борьбы против рака. «Сегодня, 4 февраля, отмечают свой праздник врачи-онкологи. Представители профессии, которая требует высочайшей квалификации, стойкости и настоящей человечности. Московская команда онкологов — это тысяча врачей, объединенных общей целью: дать каждому шанс на выздоровление. Каждый спасенный пациент, каждая продленная жизнь — это ваша личная победа. Спасибо вам за труд на благо москвичей!» — написал Собянин.

