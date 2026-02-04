В ГД предложили на год освободить женщин от налога при рождении ребенка

Кроме того, авторы инициативы отметили, что право на обращение за предоставлением налоговой льготы сохраняется в течение одного года со дня рождения ребенка, что позволит избежать необходимости немедленного обращения за ее получением в период, непосредственно следующий за родами, когда женщина не осуществляет предпринимательскую деятельность в связи с адаптацией к материнству и оформлением необходимых документов на ребенка.