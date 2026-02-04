Вахтёршу, которая не помогла детям во время нападения на школу в Кодинске, уволили

Напомним, что накануне в Красноярском крае школьный конфликт закончился поножовщиной: 14-летняя ученица напала на сверстницу прямо в учебном заведении. К агрессии девочку подтолкнула предшествующая ссора с преподавателем, однако другие детали инцидента официальные ведомства пока не раскрывают. При этом вахтёрша школы в Кодинске проигнорировала просьбу детей о помощи во время нападения ученицы с ножом на учителя, что усугубило последствия происшествия.