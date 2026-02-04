СМИ: Почти каждая вторая стоматология в России работает нелегально

— Отсутствие лицензии и регистрации в указанных госсистемах с высокой вероятностью свидетельствует о том, что клиника не располагает необходимыми помещениями, оборудованием и квалифицированным персоналом, а также использует лекарственные препараты и медицинские изделия неизвестного происхождения, не обеспечивая безопасность пациентов, — заявил глава ОПИ Олег Павлов.