СМИ: Почти каждая вторая стоматология в России работает нелегально

Почти 45 процентов стоматологических клиник в России работают нелегально или с нарушениями закона. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Общественной потребительской инициативы (ОПИ) на основе данных ФНС, Росздравнадзора и системы маркировки лекарств.
По данным источника, у медучреждений отсутствуют лицензии или регистрация в госсистемах мониторинга оборота товаров и лекарственных средств.
Так, в десятку регионов с наибольшей долей подобных нарушений вошли Санкт-Петербург, Москва, Свердловская область, Челябинская область, Татарстан, Омская, Воронежская, Нижегородская, Новосибирская и Самарская области.
Общественные организации обратились к первому вице-премьеру Денису Мантурову с требованием разрешить внеплановые проверки частных стоматологических клиник и остановить их работу.
— Отсутствие лицензии и регистрации в указанных госсистемах с высокой вероятностью свидетельствует о том, что клиника не располагает необходимыми помещениями, оборудованием и квалифицированным персоналом, а также использует лекарственные препараты и медицинские изделия неизвестного происхождения, не обеспечивая безопасность пациентов, — заявил глава ОПИ Олег Павлов.
По его словам, закупки по серым схемам значительно повышают риск применения препаратов, ввезенных с нарушением температурного режима, что может привести к утрате их эффективности или представлять опасность для пациентов, включая вероятность развития анафилактического шока, сообщается в публикации.
