Многодетная мать из Башкирии пряталась от приставов в морозильнике

Она задолжала детям 500 тысяч рублей.

Источник: УФССП по Башкирии

Приставы Башкирии разыскали 38-летнюю многодетную мать, которая задолжала своим детям 500 тысяч рублей. Жительница республики не придумала ничего лучше, чем спрятаться от них в морозильнике.

Как сообщили в УФССП по РБ, женщина бросила и не обеспечивала своих детей. За что провела несколько месяцев в колонии. Но должных выводов для себя не сделала. В отношении нее снова возбудили уголовное дело и вызвали на допрос. Но на него она так и не явилась. По указанному в прописке адресу женщину не обнаружили. Но соседи должницы рассказали, что видели ее во дворе собственного дома. Приставы все осмотрели и обратили внимание на морозильник-ларь на кухне, где обнаружили хозяйку дома.

Женщину доставили в отделение. В ближайшие дни суд примет решение по ее дальнейшей судьбе.