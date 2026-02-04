Многодетная мать из Башкирии пряталась от приставов в морозильнике

Как сообщили в УФССП по РБ, женщина бросила и не обеспечивала своих детей. За что провела несколько месяцев в колонии. Но должных выводов для себя не сделала. В отношении нее снова возбудили уголовное дело и вызвали на допрос. Но на него она так и не явилась. По указанному в прописке адресу женщину не обнаружили. Но соседи должницы рассказали, что видели ее во дворе собственного дома. Приставы все осмотрели и обратили внимание на морозильник-ларь на кухне, где обнаружили хозяйку дома.