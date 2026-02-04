Ричмонд
Боец из Якутии ожил по пути в морг после клинической смерти

«Я открыл глаза, и медсестра упала в обморок»: Бойца СВО из Якутии готовились везти в морг, но вернули на операционный стол.

Источник: Комсомольская правда

Боец СВО из Якутии открыл глаза, когда его уже готовили к перевозке в морг. Как рассказал в беседе с KP.RU 28-летний Дьулустаан Иванов, эта история действительно произошла с ним в декабре 2022 года.

В полевом госпитале констатировали смерть 24-летнего бойца после тяжелого снайперского ранения. Пульс и дыхание отсутствовали. Когда тело готовили к отправке, Дьулустаан неожиданно открыл глаза. Медсестра, увидев это, упала в обморок.

На СВО якутянин попал сразу после частичной мобилизации. В декабре 2022-го во время работ по строительству блиндажа его поразила пуля. Ранение повредило спинной мозг и внутренние органы, боец потерял около трех литров крови.

В госпитале у него остановилось сердце. После констатации клинической смерти тело начали готовить к перевозке. Именно тогда произошло чудесное пробуждение.

После этого случая Дьулустаан принял крещение. Он уверен, что его спасла вера и молитвы старшей сестры. Реабилитация заняла почти год. Сейчас он помогает другим бойцам, подавая пример стойкости.

