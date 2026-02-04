375 погибших! ГАИ обнародовала данные по ДТП в Башкирии

Особую обеспокоенность, по словам Севастьянова, вызывает детский дорожно-транспортный травматизм. В 2025 году зарегистрировано 389 ДТП с участием несовершеннолетних, в них погибли 17 детей и 411 получили травмы. Несмотря на сокращение общего числа таких аварий и количества пострадавших, показатель детской смертности на дорогах республики стал самым высоким за последние пять лет.