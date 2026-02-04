375 погибших! ГАИ обнародовала данные по ДТП в Башкирии

В управлении Госавтоинспекции Башкирии прошла пресс-конференция с участием представителей СМИ и общественности. Руководитель ведомства Владимир Севастьянов подвел итоги работы за 2025 год и ответил на актуальные вопросы.
По данным ГАИ, за минувший год на территории республики произошло 2675 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 375 человек, а 3220 получили ранения. Основными причинами аварий стали выезд на встречную полосу, нарушения при проезде перекрестков и пешеходных переходов, несоблюдение дистанции и несоответствие скорости дорожным условиям.
Особую обеспокоенность, по словам Севастьянова, вызывает детский дорожно-транспортный травматизм. В 2025 году зарегистрировано 389 ДТП с участием несовершеннолетних, в них погибли 17 детей и 411 получили травмы. Несмотря на сокращение общего числа таких аварий и количества пострадавших, показатель детской смертности на дорогах республики стал самым высоким за последние пять лет.
В течение года сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления 16,5 тысяч водителей с признаками опьянения. На встрече также обсудили аварийно-опасные участки дорог, типичные нарушения, фиксируемые камерами, проводимые профилактические акции и межведомственное взаимодействие.
