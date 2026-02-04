Разработан суперпрочный материал для аэрокосмической отрасли

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) получили тугоплавкий силицид ниобия, который представляет интерес в аэрокосмической отрасли как замена жаропрочным никелевым сплавам, сообщили в пресс-службе вуза.
Развитие аэрокосмической отрасли требует создания новых материалов из-за жестких условий эксплуатации техники: экстремальные температуры, перепады давления, высокая радиация, механические нагрузки и агрессивные среды быстро изнашивают традиционные материалы. Сейчас перед учеными ставят задачи по снижению массы конструкций при сохранении прочности, повышению термостойкости и устойчивости к коррозии, увеличению ресурса работы узлов и агрегатов.
«Мы провели серию экспериментов с целью получения силицидов ниобия в шаровой мельнице, поместив туда порошки кремния, ниобия и мелющие тела — шары из твердого сплава ВК8. Исследования полученного порошкового материала показали, что нам удалось синтезировать большое количество (до 66%) целевой фазы, а именно силицида ниобия. Насколько мне известно, именно это соединение в таких условиях мы получили впервые. Были только работы исследователей, получавших методом механосинтеза другие, менее тугоплавкие силициды ниобия», — приводит пресс-служба слова одного из авторов разработки Евгения Головина.
Как отметили в пресс-службе, синтезированный материал, который относится к классу интерметаллидов, представляет большой интерес в аэрокосмической отрасли из-за уникальных свойств. «Силицид ниобия легче жаропрочных никелевых сплавов, но самое главное, — является очень тугоплавким соединением — плавится при температуре 2,5 тыс. градусов Цельсия, что на тысячу градусов выше никелевых сплавов, которые сегодня используются в авиастроении», — рассказал Головин.
При этом соединение отличается высокой хрупкостью и окисляется при высоких температурах. «Во всем мире ученые решают эти проблемы, чтобы получить материал будущего. Мы сосредоточились на задаче доступного синтеза силицида ниобия. Нам удалось получить этот тугоплавкий материал в шаровой мельнице фактически при комнатной температуре. Другие технологии, например, индукционная плавка и литье, чрезвычайно сложны и дороги», — подчеркнул Головин, добавив, что дальнейшие исследования будут посвящены изготовлению из полученных порошков деталей с помощью электроискрового спекания.