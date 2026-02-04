Разработан суперпрочный материал для аэрокосмической отрасли

«Мы провели серию экспериментов с целью получения силицидов ниобия в шаровой мельнице, поместив туда порошки кремния, ниобия и мелющие тела — шары из твердого сплава ВК8. Исследования полученного порошкового материала показали, что нам удалось синтезировать большое количество (до 66%) целевой фазы, а именно силицида ниобия. Насколько мне известно, именно это соединение в таких условиях мы получили впервые. Были только работы исследователей, получавших методом механосинтеза другие, менее тугоплавкие силициды ниобия», — приводит пресс-служба слова одного из авторов разработки Евгения Головина.