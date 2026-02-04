Планеты Солнечной системы проведут парад перед свердловчанами

Для наблюдений специалисты рекомендуют выбрать место с открытым западным горизонтом, вдали от городской засветки. Лучшее время для наблюдения — через 30−60 минут после захода Солнца, когда небо достаточно потемнеет. Самыми заметными объектами станут Венера и Юпитер. Меркурий и Сатурн будут светить слабее, но их также можно разглядеть невооруженным глазом, а для более детального наблюдения пригодится бинокль. Уран и Нептун будут доступны только при использовании телескопа.