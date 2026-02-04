Планеты Солнечной системы проведут парад перед свердловчанами

Редкое астрономическое явление смогут наблюдать жители Свердловской области в конце февраля. После захода Солнца на небосклоне в одном секторе неба окажутся сразу шесть планет Солнечной системы. Часть из них будет видна невооруженным глазом, включая Меркурий, появление которого на вечернем небе астрономы называют большой удачей.
Необычное космическое зрелище начнется вскоре после новолуния, которое произойдет 17 февраля. Уже вечером 18 февраля при благоприятной погоде жители Урала смогут увидеть на юго-востоке низко над горизонтом молодую Луну и Венеру, пишет TagilCity.ru.
«С 18:00 до 19:00 при ясной погоде в юго-восточной части неба можно будет наблюдать тонкий серп Луны и яркую Венеру», — рассказал астроном Коуровской обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
По его словам, в этом же районе неба будут находиться и другие планеты, в том числе Меркурий, появление которого представляет особый интерес для наблюдателей. «Меркурий крайне редко виден на вечернем небе на Урале. В этот раз сложатся условия, позволяющие рассмотреть его без телескопов и других оптических приборов», — отметил Санакоев.
На следующий день, 19 февраля, Луна сместится и окажется между Сатурном, Нептуном и Меркурием. Однако без специальной оптики наблюдатели смогут различить лишь Сатурн и Меркурий. Это станет началом своеобразного лунного маршрута: до конца месяца естественный спутник Земли последовательно пройдет рядом со всеми планетами, участвующими в параде. После сближений с Венерой, Меркурием, Сатурном и Нептуном
Кульминация астрономического события придется на 28 февраля. В этот вечер в одном секторе неба соберутся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Несмотря на то, что планеты не выстроятся в идеально ровную линию, их одновременное расположение в ограниченной области небосвода астрономы называют большим парадом планет.
Для наблюдений специалисты рекомендуют выбрать место с открытым западным горизонтом, вдали от городской засветки. Лучшее время для наблюдения — через 30−60 минут после захода Солнца, когда небо достаточно потемнеет. Самыми заметными объектами станут Венера и Юпитер. Меркурий и Сатурн будут светить слабее, но их также можно разглядеть невооруженным глазом, а для более детального наблюдения пригодится бинокль. Уран и Нептун будут доступны только при использовании телескопа.
Успех наблюдений будет напрямую зависеть от погодных условий. Если небо окажется затянуто облаками, редкий февральский парад планет может остаться незамеченным.