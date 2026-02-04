Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из аэропорта Иркутска в Бодайбо отправят более трёх тонн гуманитарной помощи

Среди отправляемых посылок — газовые плиты, тепловентиляторы, одеяла, спальники.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутский аэропорт активно участвует в оказании гуманитарной помощи Бодайбинскому району, который столкнулся с ЧС из-за аварии на водоводе в условиях сильных морозов. В результате аварии в городе были остановлены четыре котельные.

Правительство Приангарья уже направило груз весом 1750 килограммов для устранения последствий ситуации, а также запланировало дополнительную отправку более одной тонны гуманитарной помощи.

— Среди отправляемых посылок — газовые плиты, тепловентиляторы, одеяла, спальники, дизельные тепловые пушки. Общий вес гуманитарного груза превысит три тонны, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе авиагавани.

Аэропорт отправляет посылки нуждающимся без взимания сборов за терминальное обслуживание и регистрацию груза, чтобы поддержка жителям Бодайбинского района была доставлена как можно быстрее.