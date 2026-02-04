Кучеров обогнал Федорова и занял 3-е место среди россиян по ассистам в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поднялся на третье место в истории НХЛ среди российских хоккеистов по количеству голевых передач.
В матче против «Баффало Сэйбрз», который «Тампа» выиграла в овертайме со счётом 4:3, Кучеров отдал 3 результативные передачи и забросил одну шайбу, набрав 4 очка.
Теперь на его счету 698 голевых передач в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему обойти Сергея Федорова, на счету которого 696 результативных передач.
Впереди по данному показателю среди российских спортсменом остаются только два хоккеиста: нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (751 передача) и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (862 передачи).
Ранее стало известно, что Овечкин обошел канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу результативных действий в НХЛ за один клуб.