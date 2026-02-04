Журналистка «КП-Омск» потеряла дорогие реликвии при пересылке через маркетплейс

Журналиста нашего издания Лариса Лоскутова лишилась дорогих вещей после потери ее посылок из-за доставки. Сейчас она жалеет, что ранее не изучила отзывы на данный вид услуги именно у этого маркетплейса. В утерянных отправлениях находились семейные реликвии — фотографии из архива, школьные дневники и единственная сохранившаяся чашка из набора, приобретенного матерью в Ворошиловграде в 1975 году.
«Чтобы не тащить на себе в поезд, некоторые вещи моей покойной мамы решила отправить какой-нибудь доставкой. Самой ближней и удобной (кстати, не самой дешевой!) казался Озон: приносишь посылку в ПВЗ в соседнем доме в Гуково, а потом спокойно получаешь в соседнем доме в Омске. Так и случилось с первой посылкой, которую отправила 16 января. А вот две, отправленные 17-го января, как мне сегодня сообщили в омском ПВЗ, числятся утерянными с 22 января. То есть не успели они выехать из Гуково, как их моментально потеряли. При этом статус заказов в личном кабинете значится как “в пути, дата доставки скоро появится”. Никаких иных пошаговых способов отслеживания маршрута посылки (как, скажем, в Почте России, СДЕК, Пятерочке или Яндекс-маркете) в ЛК Озона в принципе не существует», — рассказала Лариса Лоскутова.
Журналистка подчеркнула, что связаться с технической поддержкой OZON оказалось возможным только через чат-бот, который ответил сухо и на автомате. Ларисе сообщили, что по условиям договора оферты срок доставки истекает 28 февраля, и только после этой даты можно составить претензию. Как рассказала наша коллега, оказывается, проблема доставок из этого маркет-плейса действительно существует. Лариса Лоскутова выразила сожаление по поводу утраты личных вещей.
«В личных кабинетах некоторым (например мне) маркетплейс предложил пройти опрос насколько мы довольны сервисом по отправке посылок. Естественно, я поставила им 0, и написала чем именно недовольна. Этим все и окончилось. Самое грустное, что если Озон действительно посылки потерял и если даже он заплатит мне компенсации, это никак не восполнит ценность некоторых вещей, которые находились в этих посылках. Например, фотографии из семейного архива, или мои школьные дневники, или единственная сохранившаяся чашечка, из тех шести которые мама покупала в Ворошиловграде в 1975 году и которая мне так нравилась», — с грустью рассказывает наша коллега.
В социальной сети «ВКонтакте» даже создана специальная группа «Озон недоставка посылок», где пострадавшие делятся информацией и консультируются по вопросам оформления претензий. Участники группы сообщают о неоднократный случаях утери отправлений, задержках доставки на несколько месяцев, кражах содержимого и сложностях с получением компенсаций. На данный момент в группе более 600 подписчиков.