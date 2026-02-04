Журналистка «КП-Омск» потеряла дорогие реликвии при пересылке через маркетплейс

«Чтобы не тащить на себе в поезд, некоторые вещи моей покойной мамы решила отправить какой-нибудь доставкой. Самой ближней и удобной (кстати, не самой дешевой!) казался Озон: приносишь посылку в ПВЗ в соседнем доме в Гуково, а потом спокойно получаешь в соседнем доме в Омске. Так и случилось с первой посылкой, которую отправила 16 января. А вот две, отправленные 17-го января, как мне сегодня сообщили в омском ПВЗ, числятся утерянными с 22 января. То есть не успели они выехать из Гуково, как их моментально потеряли. При этом статус заказов в личном кабинете значится как “в пути, дата доставки скоро появится”. Никаких иных пошаговых способов отслеживания маршрута посылки (как, скажем, в Почте России, СДЕК, Пятерочке или Яндекс-маркете) в ЛК Озона в принципе не существует», — рассказала Лариса Лоскутова.