Чтобы не стать «желеобразным американцем»: россиянам рассказали о способе сохранить свое здоровье

Врач Мясников призвал россиян готовить пищу из простых ингредиентов.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам раскрыли способ сохранить свое здоровье. Соответствующие рекомендации дал телевизионный доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале.

«Можно сколько угодно смеяться над образом жизни в СССР, над его борщами, котлетами, компотом и “рыбным днем”. Но в СССР людей с избыточным весом было 15 процентов, а сегодня в России — 44 процента», — резюмировал медик.

Также он подчеркнул, что сервисы готовой еды и пищевая промышленность может превратить россиян в «желеобразных американцев». Чтобы этого не произошло, Мясников советует есть еду, приготовленную из простых продуктов.

Ранее KP.RU сообщил, что, по словам Мясникова, жажда и частое мочеиспускание может быть признаком сахарного диабета. Медик рассказал, когда следует обращаться к врачу на консультацию.