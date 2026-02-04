Чтобы не стать «желеобразным американцем»: россиянам рассказали о способе сохранить свое здоровье

Россиянам раскрыли способ сохранить свое здоровье. Соответствующие рекомендации дал телевизионный доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале.
«Можно сколько угодно смеяться над образом жизни в СССР, над его борщами, котлетами, компотом и “рыбным днем”. Но в СССР людей с избыточным весом было 15 процентов, а сегодня в России — 44 процента», — резюмировал медик.
Также он подчеркнул, что сервисы готовой еды и пищевая промышленность может превратить россиян в «желеобразных американцев». Чтобы этого не произошло, Мясников советует есть еду, приготовленную из простых продуктов.
