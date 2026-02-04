Ричмонд
Кофейня Engels в Екатеринбурге вновь открылась после проверки Роспотребнадзора

Кафе Engels в Екатеринбурге возобновило работу.

Напомним, что 29 января после проверки Роспотребнадзора в отношении владельца составили административный протокол о временном запрете деятельности. Чкаловский районный суд приостановил работу кафе на 30 суток.

Отмечается, что продукция хранилась без маркировок, в заведении нарушались требования по сбору отходов, в холодильниках отсутствовали термометры, а сотрудники кафе не соблюдали правила личной гигиены.

— Engels Южный в строю! Заведение полностью соответствует нормам, все недочеты устранены, — сообщили представители заведения в своих социальных сетях.

Напомним, что после сообщений об отравлениях в сети кофеен DUO Роспотребнадзор провел проверку. В результате из-за многочисленных нарушений на 3 месяца была приостановлена деятельность одного из поставщиков.