Девушка забыла закрыть кран с водой: на утро случилось страшное

В жилом комплексе в Ланьчжоу на северо-западе Китая двор превратился в сплошной каток после многочасовой протечки из бака солнечного водонагревателя на крыше дома. Вода стекала по стенам и разливалась по дороге, а при ночной температуре в −8°C это все быстро замерзло.