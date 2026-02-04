Ричмонд
Девушка забыла закрыть кран с водой: на утро случилось страшное

SCMP: В КНР девушка забыла закрыть кран на ночь, превратив двор в ледовый каток.

Жительница Китая случайно забыла закрыть кран на ночь, и в итоге под утро весь двор многоэтажки превратился в ледовый каток. Об этом пишет South China Morning Post.

В жилом комплексе в Ланьчжоу на северо-западе Китая двор превратился в сплошной каток после многочасовой протечки из бака солнечного водонагревателя на крыше дома. Вода стекала по стенам и разливалась по дороге, а при ночной температуре в −8°C это все быстро замерзло.

Виновником ЧП оказалась местная жительница по фамилии Ван. Накануне она принимала душ и забыла закрыть кран в системе водонагревателя. Позднее в своих соцсетях девушка принесла извинения соседям.

«Вчера вечером я приняла душ и забыла выключить кран с солнечным водонагревателем в своем доме. Вода вытекала из бака девять часов», — сказала она в видеоролике.

За ночь дорога перед домом покрылась толстым слоем льда, представляя опасность для прохожих и водителей авто.

Замерзшую воду первым заметил отец Ван, который рано утром вышел на пробежку. Осознав, что источник протечки — их квартира, его семье вызывать работников управляющей компании и убирать вместе с ними последствия. Мать Ван боролась со льдом с помощью соли, которую в больших количествах она закупила в местных магазинах.

Как отмечает издание, никто при инциденте не пострадал, но жильцы временно остались без поваренной соли в супермаркетах.

Ранее KP.RU писал, что в Китае сейчас расследуют загадочное нападение снежного барса на местную лыжницу. Подробнее об этом читайте на сайте издания.