СК Армении назвал подозреваемых в убийстве чеченки Айшат Баймурадовой

Смерть девушки могла быть вызвана механическим удушением, однако однозначно этот факт установить пока нельзя. Эксперты выявили на теле жертвы следы насильственных действий: мелкие и крупные очаги кровоизлияния, указывающие на воздействие тупых предметов, а также небольшие поверхностные дефекты кожи на правой половине лица, которые могли быть вызваны высокой температурой. Следствие продолжает выяснять обстоятельства убийства и устанавливать личности тех, кто мог отдавать указания подозреваемым.
Напомним, что в октябре прошлого года в Ереване было обнаружено тело 23-летней Айшат Баймурадовой, которая считалась пропавшей с 17 октября. Девушку нашли 19 октября в одной из съёмных квартир на улице Демирчяна.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.