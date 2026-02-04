Ричмонд
СК Армении назвал подозреваемых в убийстве чеченки Айшат Баймурадовой

В Армении следствие подозревает в убийстве 23-летней чеченки Айшат Баймурадовой двух граждан России, которые, как предполагается, действовали по указанию третьих лиц. Об этом сообщили в пресс-службе СК республики. Тело девушки было обнаружено в Ереване в октябре 2025 года.

Смерть девушки могла быть вызвана механическим удушением, однако однозначно этот факт установить пока нельзя. Эксперты выявили на теле жертвы следы насильственных действий: мелкие и крупные очаги кровоизлияния, указывающие на воздействие тупых предметов, а также небольшие поверхностные дефекты кожи на правой половине лица, которые могли быть вызваны высокой температурой. Следствие продолжает выяснять обстоятельства убийства и устанавливать личности тех, кто мог отдавать указания подозреваемым.

Напомним, что в октябре прошлого года в Ереване было обнаружено тело 23-летней Айшат Баймурадовой, которая считалась пропавшей с 17 октября. Девушку нашли 19 октября в одной из съёмных квартир на улице Демирчяна.

