СК Армении назвал подозреваемых в убийстве чеченки Айшат Баймурадовой

Смерть девушки могла быть вызвана механическим удушением, однако однозначно этот факт установить пока нельзя. Эксперты выявили на теле жертвы следы насильственных действий: мелкие и крупные очаги кровоизлияния, указывающие на воздействие тупых предметов, а также небольшие поверхностные дефекты кожи на правой половине лица, которые могли быть вызваны высокой температурой. Следствие продолжает выяснять обстоятельства убийства и устанавливать личности тех, кто мог отдавать указания подозреваемым.