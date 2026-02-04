Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы первые симптомы быстрорастущей опухоли, убившей Фриске, Заворотнюк и Хворостовского

Глиобластома — одна из самых опасных форм рака мозга, от которой пострадали Жанна Фриске, Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Хворостовский. В Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями ведущий врач-генетик лаборатории «Гемотест» Наталья Захаржевская объяснила Life.ru, какие симптомы указывают на болезнь и почему она так сложна для лечения.

Источник: Life.ru

Современные достижения науки и медицины сегодня позволяют лечить и профилактировать многие распространённые формы рака, такие как заболевания простаты, лёгких, молочной железы, кожи. Однако некоторые формы рака до сих пор остаются крайне сложными для диагностики и лечения. Одна из них — глиобластома, очень опасная и быстро растущая опухоль в мозге.

Наталья Захаржевская.

Ведущий врач-генетик лаборатории «Гемотест».

Глиобластома формируется из глиальных клеток, которые окружают нейроны, и на ранних стадиях почти не проявляется. Симптомы зависят от локализации опухоли и могут начинаться с лёгкой усталости, проблем с концентрацией внимания, а со временем включать головные боли, нарушения зрения, слуха и координации.

«Эта опухоль очень агрессивна, и её трудно убрать полностью, потому что она располагается в ткани мозга, плотно срастаясь с жизненно важными его участками. Кроме того, она быстро распространяется и адаптируется к лечению. Причина состоит в её внутренней неоднородности. По сути, это не одна опухоль, а несколько разных опухолевых образований в одном. Они отличаются набором мутаций и по-разному реагируют на лечение», — добавила она.

На генетическом уровне в опухолевых клетках часто выявляют мутации в TP53, IDH1 и EGFR. Изменения в TP53 препятствуют естественной гибели клеток, IDH1 влияет на метаболизм и прогноз, а усиленная активность EGFR делает опухоль особенно агрессивной. Различия внутри опухоли позволяют раковым клеткам противостоять стандартной терапии, направленной на конкретный тип клеток.

Сегодня лечение глиобластомы сочетает стандартные методы — химио- и лучевую терапию — с перспективными подходами персонализированной терапии. Так называемые онковакцины ориентированы на конкретного пациента с учётом особенностей его опухоли. Новая иммунотерапия подбирается исходя из набора мутаций конкретной глиобластомы, поэтому генетическое исследование играет решающую роль в создании уникального лекарства.

Ранее стало известно, что в России средний возраст выявления онкологических заболеваний составляет около 65 лет. За последние годы этот показатель вырос примерно на один год, при этом существенных изменений в возрастной структуре пациентов не зафиксировано. Статистика остаётся относительно стабильной, и большинство случаев рака выявляется у людей старше 60 лет.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.