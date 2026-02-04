Названы первые симптомы быстрорастущей опухоли, убившей Фриске, Заворотнюк и Хворостовского

«Эта опухоль очень агрессивна, и её трудно убрать полностью, потому что она располагается в ткани мозга, плотно срастаясь с жизненно важными его участками. Кроме того, она быстро распространяется и адаптируется к лечению. Причина состоит в её внутренней неоднородности. По сути, это не одна опухоль, а несколько разных опухолевых образований в одном. Они отличаются набором мутаций и по-разному реагируют на лечение», — добавила она.