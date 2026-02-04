Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый Гриневальд-младший показал видео с НЛО в Сирии, заснятое ВВС США

Американский исследователь-уфолог Гриневальд-младший опубликовал видео 2021 года с погоней за НЛО в Сирии, которое засняли военные США.

Американский ученый-уфолог Джон Гриневальд-младший опубликовал видео с погоней за неопознанным летающим объектом (НЛО) в Сирии в 2021 году, которое засняли военнослужащие ВВС США, обнаружил aif.ru на канале исследователя в социальной сети X*.

По его словам, объект продемонстрировал «мгновенное ускорение» (НАЗ).

«Официальное обозначение НАЗ было установлено разведывательным сообществом США и Министерством обороны. Это обозначение сохраняется и по сей день», — говорится в посте.

Уточняется, что НЛО обнаружен на границе с Иорданией, видео записано с платформы: MQ-9 Reaper / Многоспектральная система наведения (MTS- B).

«НЛО продемонстрировал резкие изменения направления, мгновенное ускорение и интеллектуальное управление. В документации отмечено отсутствие традиционных признаков движения или тепловых характеристик во время выполнения задачи, а также анализ формы и ускорения», — отметил Гриневальд-младший.

Он добавил, что происхождение объекта и его цели остаются неизвестными.

Ранее ученые нашли у кометы-НЛО 3I/ATLAS идеально симметричный аномальный треугольник.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше