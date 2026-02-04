Ученый Гриневальд-младший показал видео с НЛО в Сирии, заснятое ВВС США

Американский ученый-уфолог Джон Гриневальд-младший опубликовал видео с погоней за неопознанным летающим объектом (НЛО) в Сирии в 2021 году, которое засняли военнослужащие ВВС США, обнаружил aif.ru на канале исследователя в социальной сети X*.
По его словам, объект продемонстрировал «мгновенное ускорение» (НАЗ).
«Официальное обозначение НАЗ было установлено разведывательным сообществом США и Министерством обороны. Это обозначение сохраняется и по сей день», — говорится в посте.
Уточняется, что НЛО обнаружен на границе с Иорданией, видео записано с платформы: MQ-9 Reaper / Многоспектральная система наведения (MTS- B).
«НЛО продемонстрировал резкие изменения направления, мгновенное ускорение и интеллектуальное управление. В документации отмечено отсутствие традиционных признаков движения или тепловых характеристик во время выполнения задачи, а также анализ формы и ускорения», — отметил Гриневальд-младший.
Он добавил, что происхождение объекта и его цели остаются неизвестными.
Ранее ученые нашли у кометы-НЛО 3I/ATLAS идеально симметричный аномальный треугольник.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.