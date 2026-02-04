Пилота «Уральских авиалиний», посадившего самолет в пшеничном поле, позвали работать в Азию

Напомним, что сейчас над ним «висит» иск о компенсации в 119 млн рублей и запрет на полеты на территории РФ. Если же летать дома ему так и не разрешат, то он, как сообщает канал, примет предложение, поскольку нужно содержать мать-инвалида, которую он также планирует перевезти за границу.
Ранее мы писали, что после восхваления пилотов на всю Россию, в «Уральских авиалиниях» им якобы предложили написать заявление по собственному. Об этом рассказала супруга второго пилота — Эдуарда Семенова. Белов сразу же покинул свою должность, однако Семенов решил бороться за свое место. Тогда, по словам Анны, компания «написала для него огромную программу переподготовки», а потом уволила по п.8 ч.1 ст. 77 ТК РФ. В самих «Уральских авиалиниях» ранее отрицали информацию о том, что попросили пилотов уволиться.
Напомним, 12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле под Новосибирском из-за ошибки пилотов.
Росавиация пришла к выводу, что пилоты при попытке посадки в Омске не смогли определить фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы, не сумели рассчитать количество топлива и необоснованно решили уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Отсутствовал и контроль за расходом топлива при уходе на запасной аэродром, что проходило при выпущенных шасси, в результате чего лайнер пришлось сажать прямо в поле, не долетев до Новосибирска.
В начале сентября 2025 года транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Сергея Белова. Пилоту вменили нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по статье 263 УК РФ.