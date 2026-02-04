Пилота «Уральских авиалиний», посадившего самолет в пшеничном поле, позвали работать в Азию

Ранее мы писали, что после восхваления пилотов на всю Россию, в «Уральских авиалиниях» им якобы предложили написать заявление по собственному. Об этом рассказала супруга второго пилота — Эдуарда Семенова. Белов сразу же покинул свою должность, однако Семенов решил бороться за свое место. Тогда, по словам Анны, компания «написала для него огромную программу переподготовки», а потом уволила по п.8 ч.1 ст. 77 ТК РФ. В самих «Уральских авиалиниях» ранее отрицали информацию о том, что попросили пилотов уволиться.