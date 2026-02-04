Ричмонд
Спрос на электрички Ростов — Таганрог снизился на СКЖД

Ж/д маршрут Ростов — Таганрог оказался третьим по популярности, но год к году спрос снизился.

Источник: Комсомольская правда

По итогам 2025 года маршрут Ростов — Таганрог оказался одним из самых популярных маршрутов в границах Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Всего за год на указанном направлении перевезли более 4,4 млн человек (по итогам 2024 года — 4,5 млн).

Первое и второе места по популярности в 2025 году заняли ж/д направления Минеральные Воды — Кисловодск (6 млн пассажиров) и Туапсе — Имеретинский Курорт (5,5 млн пассажиров).

Далее следуют маршруты Аэропорт Сочи — Туапсе (2,2 млн пассажиров) и Махачкала — Дербент (1,4 млн пассажиров).

Напомним, что на пригородных маршрутах в границах СКЖД работают два перевозчика — АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород».

