Спрос на электрички Ростов — Таганрог снизился на СКЖД

По итогам 2025 года маршрут Ростов — Таганрог оказался одним из самых популярных маршрутов в границах Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Всего за год на указанном направлении перевезли более 4,4 млн человек (по итогам 2024 года — 4,5 млн).