На Дону протестируют транспортную карту «Тройка» в режиме офлайн

В феврале 2026 года в Ростовской области проведут тестирование проездной карты «Тройка» в режиме офлайн. Расширение функционала карты проводится совместно с правительством Москвы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Переход на офлайн оплату проезда картой «Тройка» связан с возможными перебоями в работе интернета и сотовой связи. Даже при отсутствии стабильного соединения с сетью у водителя больше не будет оснований заявлять о неработающем терминале.

«Это обеспечит необходимую прозрачность финансового учета и не позволит недобросовестным перевозчикам использовать временные технические сбои как повод для отказа в приеме безналичной оплаты», — цитирует ведомство слова заместителя губернатора — министр транспорта Ростовской области Алены Беликовой.

Отмечается, что интеграция с федеральной системой позволит увеличить число пунктов реализации транспортных карт «Тройка» и модернизировать систему учета оплаты проезда для льготников.