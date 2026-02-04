Ричмонд
Центр женского здоровья откроется в Минске в 2026 году

В Минске появится Центр женского здоровья в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В Минске создадут Центр женского здоровья. Об этом председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич рассказал «Радио-Минск», сообщает агентство «Минск-Новости».

Центр женского здоровья в Минске создадут до конца 2026 года, медучреждение откроется на базе минской 3-й больницы.

Горбич обратил внимание на то, что в Беларуси около 15−20% семейных пар не могут зачать ребенка естественным способом. И рассказал, что женское и мужское бесплодие в Беларуси, как и в других развитых странах, составляет примерно 50 на 50.

Также он добавил, что на базе Минского консультационно-диагностического центра уже успешно работает Центр мужского здоровья. Куда в среднем до трех тысяч мужчин обращаются за медицинской помощью в течение года.

Ранее сообщили, что три флагманских центра экстренной медпомощи будут созданы в Минске.

А вот, что произошло в Беларуси из-за сильных морозов 3 февраля, когда в школы Беларуси не пришло более 350 тысяч детей.

Кстати, Белгидромет уже сказал, когда морозы отступят в Беларуси.