Сын пропавшей Усольцевой категорически отверг версию убийства матери мужем

Версия о том, что к исчезновению Ирины и Сергея Усольцевых может быть причастен кто-то из них, вызвала бурю возмущения у их сына, 23-летнего Данила Баталова.
В эфире ток-шоу «Пусть говорят», где в качестве приглашенного эксперта присутствовал корреспондент aif.ru, Данил опроверг страшные предположения, впервые озвученные нижнетагильским врачом Валентином Дегтяревым в интервью aif.ru.
Дегтярев ранее высказал шокирующую версию о том, что Сергей Усольцев мог убить свою жену и дочь. Однако, Данил Баталов категорически отрицает такую возможность.
«Этого просто не может быть», — заявил юноша в эфире ток-шоу. Он подчеркнул, что Сергей и Ирина любили друг друга, и хотя в их отношениях были проблемы, они не выходили за рамки обычных семейных неурядиц. Данил рассказал, что родители решали возникающие проблемы с помощью психотерапии и нетрадиционных методик.
«Я верю, что родители живы, — сказал Данил в эмоциональном выступлении. — Их следов в тайге не нашли. Значит, их там и не было. Все факты говорят в пользу того, что они намеренно сбежали. Наверное, была реальная угроза их жизни».
Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились гулять по туристической тропе в тайге Красноярского края и пропали.
Поиски начались после того, как сын Баталова сообщил об исчезновении семьи. Но сделал он это через несколько дней, время было упущено. Сам парень уже несколько раз принимал участие в программе «Пусть говорят». Но последнем шоу парень заявил, что сразу после пропажи мамы, сестры и отчима он зачем-то выбросил свой телефон. Еще Баталов сообщил о странном звонке из Испании.
Масштабные поиски Усольцевых продолжались до 12 октября. Сейчас семью ищут только профессионалы. Последний раз на поиски они выезжали 30 и 31 января.