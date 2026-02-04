Сын пропавшей Усольцевой категорически отверг версию убийства матери мужем

Поиски начались после того, как сын Баталова сообщил об исчезновении семьи. Но сделал он это через несколько дней, время было упущено. Сам парень уже несколько раз принимал участие в программе «Пусть говорят». Но последнем шоу парень заявил, что сразу после пропажи мамы, сестры и отчима он зачем-то выбросил свой телефон. Еще Баталов сообщил о странном звонке из Испании.