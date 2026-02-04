Спасатель Кабанов пояснил, зачем возобновляли поиски Усольцевых

Кабанов также пояснил, что для поисков под снегом в подобных условиях традиционно применяются специальные лавинные щупы (зонды) с зацепами, способные обнаружить засыпанные объекты. Вместе с тем он отметил, что поисковая группа уже покинула район, и развитие истории теперь полностью зависит от появления новых улик или свидетельств.