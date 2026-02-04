Спасатель Кабанов пояснил, зачем возобновляли поиски Усольцевых

В конце января были возобновлены поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае. Замначальника ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр», заслуженный спасатель Российской Федерации, спасатель международного класса Геннадий Кабанов прокомментировал возможные причины такого решения, пишет penza.aif.ru.
По словам эксперта, любая возможность, способствующая поиску, должна быть использована. Если следствие возобновило поиски посреди зимы, значит, для этого существуют весомые обстоятельства.
Специалист не стал полностью исключать гипотетическую возможность выживания в экстремальных условиях, однако подчеркнул, что долговременное существование в дикой тайге при тридцатиградусных морозах практически нереально. Более вероятной причиной он назвал появление у следователей новой оперативной информации, требующей немедленной проверки на местности.
Кабанов также пояснил, что для поисков под снегом в подобных условиях традиционно применяются специальные лавинные щупы (зонды) с зацепами, способные обнаружить засыпанные объекты. Вместе с тем он отметил, что поисковая группа уже покинула район, и развитие истории теперь полностью зависит от появления новых улик или свидетельств.
Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года в окрестностях посёлка Кутурчин. Активная фаза поисков была завершена к середине октября из-за непогоды и выпадения снега, скрывшего возможные следы.
Недавно стало известно о возобновлении поисков Усольцевых. Спасатели совместно с правоохранителями выезжали на местность и в течение двух дней обследовали ранее намеченные участки в районе урочища Буратинка у посёла Кутурчин Партизанского района. Однако поиски не принесли никаких результатов.