Мэр Бодайбо попросил жителей использовать меньше горячей воды на период восстановления систем. Напомним, с 30 января 1300 человек остались без тепла и водоснабжения из-за аварии на водопроводе. По состоянию на 4 февраля тепло начали подавать в третью школу и коррекционное учебное заведение. Одновременно идет подключение жилых домов. Тепло уже поступило в дома по улице Садовая, 5 и 5Б. Сейчас работы ведутся по адресам: Садовая, 5 В, Садовая, 4А и Садовая, 8А.