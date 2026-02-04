Мэр Бодайбо попросил жителей использовать меньше горячей воды на период восстановления систем. Напомним, с 30 января 1300 человек остались без тепла и водоснабжения из-за аварии на водопроводе. По состоянию на 4 февраля тепло начали подавать в третью школу и коррекционное учебное заведение. Одновременно идет подключение жилых домов. Тепло уже поступило в дома по улице Садовая, 5 и 5Б. Сейчас работы ведутся по адресам: Садовая, 5 В, Садовая, 4А и Садовая, 8А.
— Просьба к тем, у кого уже появилось отопление и горячая вода: воздержитесь от активного использования системы, особенно от разбора горячей воды. Основной водовод ещё не запущен, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации.
Глава города Евгений Юмашев уточнил, что если начать массово использовать воду, это может привести к сбоям на котельных. Поэтому предупредил, что потерпеть нужно еще сутки-двое.
