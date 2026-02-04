Мишустин призвал делать все, чтобы имена ученых из РФ были известны всему миру

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Достижения российских исследователей должны быть известны миру, для этого необходимо прикладывать все усилия. Это подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Российского научного фонда Владимиром Беспаловым.
Премьер напомнил об обширных мерах поддержки ученых в России, в том числе молодых. «Меры поддержки, конечно, очень важны, но главное — это результат», — указал при этом Мишустин.
«Конечно, надо обязательно говорить о достижениях исследователей, используя все доступные способы, чтобы имена наших ученых знали не только в стране, но и за пределами», — подчеркнул глава кабмина.