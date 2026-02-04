В Воронеже умер известный математик

Валерий Владимирович умел увлекать наукой молодежь и окружающих его коллег. Он подготовил двух докторов и девять кандидатов наук. Это был талантливый ученый и педагог, блестящий лектор и организатор, высоко порядочный, интеллигентный, принципиальный, беззаветно преданный науке и профессии человек, — отметили в некрологе коллеги из ВГУ.