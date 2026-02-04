В Воронеже умер известный математик

В Воронеже скончался выдающийся математик Валерий Обуховский. Его не стало на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба ВГУ. Он прошел путь от ассистента до профессора кафедры алгебры и топологических методов анализа математического факультета.
Уроженец Латвии в 1970-м окончил математический факультет Воронежского госуниверситета и начал работу в вузе, одновременно обучаясь в заочной аспирантуре. С стенах альма матер защитил кандидатскую диссертацию, а потом докторскую в Москве.
В 1995-м стал профессором.
— Научные результаты Валерия Владимировича в сфере современного многозначного анализа и его приложений стали классикой мировой науки. Он щедро делился идеями, в том числе с зарубежными коллегами в КНР, США, Вьетнаме, Италии, Польше, Германии, Индии, Канаде, Португалии.
Валерий Владимирович умел увлекать наукой молодежь и окружающих его коллег. Он подготовил двух докторов и девять кандидатов наук. Это был талантливый ученый и педагог, блестящий лектор и организатор, высоко порядочный, интеллигентный, принципиальный, беззаветно преданный науке и профессии человек, — отметили в некрологе коллеги из ВГУ.