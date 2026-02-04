Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже умер известный математик

На 79-м году не стало профессора ВГУ.

Источник: ВГУ

В Воронеже скончался выдающийся математик Валерий Обуховский. Его не стало на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба ВГУ. Он прошел путь от ассистента до профессора кафедры алгебры и топологических методов анализа математического факультета.

Уроженец Латвии в 1970-м окончил математический факультет Воронежского госуниверситета и начал работу в вузе, одновременно обучаясь в заочной аспирантуре. С стенах альма матер защитил кандидатскую диссертацию, а потом докторскую в Москве.

В 1995-м стал профессором.

— Научные результаты Валерия Владимировича в сфере современного многозначного анализа и его приложений стали классикой мировой науки. Он щедро делился идеями, в том числе с зарубежными коллегами в КНР, США, Вьетнаме, Италии, Польше, Германии, Индии, Канаде, Португалии.

Валерий Владимирович умел увлекать наукой молодежь и окружающих его коллег. Он подготовил двух докторов и девять кандидатов наук. Это был талантливый ученый и педагог, блестящий лектор и организатор, высоко порядочный, интеллигентный, принципиальный, беззаветно преданный науке и профессии человек, — отметили в некрологе коллеги из ВГУ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше