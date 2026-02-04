В Перми скончался экс-начальник ОВД Ленинского района

Юрий Клепиков работал оперуполномоченным в Орджоникидзевском районе Перми, а затем возглавил уголовный розыск этого территориального подразделения. В 1970-х годах руководил отделом УР в Индустриальном районе, после чего стал замначальника районного отдела.
В начале 1980-х Юрий Клепиков был назначен начальником Ленинского ОВД Перми, службу в органах внутренних дел завершил в 1991 году. Выйдя в отставку, до 2016 года господин Клепиков возглавлял совет ветеранов Ленинского района.
Прощание с Юрием Клепиковым состоится 5 февраля в большом зале по ул. Старцева, 61 с 10.15 до 11 часов.