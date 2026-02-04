11-летнему пострадавшему от укуса собаки в Иркутске выплатят 150 тысяч рублей

11-летнему мальчику, который пострадал от укуса собаки в Иркутске выплатят компенсацию. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры, 22 августа 2025 года школьник шел по улице Енисейской, когда на него напал бездомный пес. С жалобой в ведомство обратился отец пострадавшего.